أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن فتح باب التسجيل لـ «نادي المتطوع الصغير» للذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عاما بهدف غرس ثقافة التطوع عند الأطفال وذلك خلال فترة العطلة الصيفية.



وقال مدير الشؤون القانونية وشؤون الشباب والمتطوعين في الجمعية د.مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا» أمس ان النادي يبدأ فعالياته في 18 يوليو ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل خلال الفترة المسائية.



وأوضح العنزي أن برامج النادي تشتمل على التدريب على الإسعافات الأولية وتنظيم الوقت والثقافة الصحية والرياضة المثالية وصحة الأسنان والمحافظة على البيئة البحرية والبرية، مضيفا أن النادي يخدم الجوانب المعرفية والترفيهية والعملية.



وأضاف أن الطفل أثناء عمله التطوعي يتعرف على معاني العمل الجماعي ويعزز روح التعاون والقيادة لديه كما ينمي ذكاءه الاجتماعي من خلال تعامله مع أنماط مختلفة من الأطفال والكبار، مشددا على ضرورة تفاعل أفراد المجتمع مع هذه البرامج والأنشطة وتحفيز أبنائهم للمشاركة في الأعمال التطوعية لما تتركه من آثار إيجابية على الفرد بالدرجة الأولى وعلى المجتمع عموما، مشيرا إلى التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للجمعية.



وأكد حرص الجمعية على إقامة مثل هذه المشاريع كجزء من خططها لبث مشاعر الفرح والبهجة في نفوس الأطفال وخلق نوع من التواصل الفعال وإشراكهم في الأنشطة الاجتماعية.