القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إطلاق مسابقة للجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، للمنافسة على تحقيق أعلى معدل مشاركة ونشر لفيلم ترويجي عن السياحة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إطار كل من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، للتعريف بلغتنا وهويتنا وبالإنجازات والتاريخ المصري، وكذلك حملة «مفيش زي مصر» التي أطلقتها الوزارتان في 2019.



وصرحت الوزيرة امس بأن هذه المسابقة، تهدف إلى تنشيط حركة السياحة من أوروبا إلى مصر، على أن تكون الجائزة التي سيحصدها الفائزون تذكرة «ذهاب وعودة» من پولندا إلى القاهرة على الخطوط الپولندية، وإقامة بالإفطار لمدة 3 ليال في فندق بالقاهرة، مع زيارة معالم القاهرة السياحية (أهرامات الجيزة والمتحف المصري).



وأضافت وزيرة الهجرة إن باب التسجيل مفتوح لكل الراغبين في المشاركة من الفئة المذكورة، وسيقوم فريق الوزارة بتلقي مشاركاتهم، علاوة على أن يكون التسجيل متاحا عبر الرابط التالي: «‏https://forms.gle/QqhX6iQ5xtLAGJ4fA»، وذلك من اليوم وحتى 27 الجاري، على أن يفوز بالرحلة أكثر 3 حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم «Follow the sun»، على قناتنا على اليوتيوب، عبر الرابط: «https://youtu.be/Di8SZOaylW4».



وتابعت أن اختيار پولندا لإطلاق الحملة، جاء عقب لقاء المستشرقة الپولندية المتخصصة في دراسات الثقافة المصرية والتراث المصري أديتا فولني، وإعلانها سفيرا لمبادرة «اتكلم عربي» في پولندا، خلال فعاليات «منتدى شباب العالم»، حيث تقوم المستشرقة الپولندية بدور ثقافي وسياحي للترويج لمبادرة «اتكلم عربي»، وثمنت الوزيرة محبة «فولني» وتقديرها لمصر ورغبتها الملحة في المشاركة في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وحملة «مفيش زي مصر»، الأمر الذي دفعها إلى وضع خطة عمل للترويج لمصر ونقل الصورة الصحيحة عنها إلى الخارج.