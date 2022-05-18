قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد والمختصون بزيارة منفذ النويصيب الحدودي، وذلك في إطار تطوير المنافذ الجمركية.

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى وتسهيلاً للإجراءات وسرعة التخليص الجمركي.

واطلع الفهد على إعداد منفذ النويصيب وتجهيزه وتطويره تمهيداً لتحديد أهم المتطلبات لضمان التخليص الجمركي لكل البضائع والسلع بنسبة 100‎ %‎ داخل المنفذ، وتخليص وتسهيل كافة الإجراءات في كل المنافذ ومنها منفذ النويصيب، إضافة إلى تحديد المسارات للسلع سريعة التلف وتسهيل النقل البري وأيضاً المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية لسرعة التخليص وتسهيل الإجراءات.