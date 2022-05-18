أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات ستطلق خدمة متابعة (سير القضية) التي تتيح الاستفسار عن القضايا على موقع الوزارة الإلكتروني (WWW.MOI.GOV.KW)اعتبارا من يوم غد الخميس.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار إستراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية لمواكبة أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية لتحقيق سرعة الأداء ودقة الإنجاز والتيسير على المواطنين والمقيمين واستكمالا لما تم إنجازه من ميكنة الخدمات.

وأوضحت أن هذا التطبيق يتيح الاستفسار عن القضايا المسجلة بالإدارة العامة للتحقيقات والاستعلام عن (37 نوع قضية جنح) من خلال تسجيل رقم مرجع الداخلية بالخانة المحددة لذلك والمكون من (9 أرقام) تمثل رقم الجنسية للكويتيين ورقم الإقامة للمقيمين.

وأشارت إلى أن إطلاق الخدمات الإلكترونية يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين من الاستفادة من تلك الخدمات والدخول على موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن بياناتهم المسجلة بالإدارة العامة للتحقيقات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.