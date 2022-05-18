افتتحت هنا بمدينة برشلونة الدورة الأولى من قمة هواوي للمواهب الرقمية تركيزا على موضوع "إعادة اختراع التعليم العالي من أجل مستقبل مستدام".

وشدد النائب الأول لرئيس هواوي فينسينت بينغ في كلمته الافتتاحية على الحاجة إلى "التدريب الرقمي في العصر الرقمي" لضمان "عدم تخلف أي شخص عن الركب"، داعيا إلى إقامة تعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الشمول الرقمي.

وقدمت هواوي ورقة بيضاء حول مستقبل المهارات الرقمية في إسبانيا خلال الحدث. وقالت الشركة إن 57 بالمائة فقط من سكان إسبانيا لديهم المهارات الرقمية الأساسية على الأقل، أي أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، ولكن يظل ذلك بعيدا عن هدف الكتلة البالغ 80 في المائة بحلول عام 2030.

وقال إريك لي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي إسبانيا، لوكالة ((شينخوا)): "إذا تمكنا من تعزيز المواهب الرقمية، فسيؤدي ذلك إلى زيادة القيمة الرقمية فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وأعتقد أن هذا أمر جيد لنا جميعا في إسبانيا".

وحددت هواوي الموهبة الرقمية كمفتاح لدفع التحول الرقمي والنمو الاقتصادي وتهدف إلى أن يصبح الحدث منصة مفتوحة وتعاونية للمناقشات ذات الصلة.

وقالت كريستينا كولوم، مديرة جمعية المستقبل الرقمي لمؤسسة ورلد موبايل كابييتال برشلونة، إنه بالتالي من الضروري التعاون مع الشركات الكبيرة النشطة في الصناعات الرقمية.