هل تستخدم التطبيقات كما نفعل جميعنا؟ احصل على مزايا حصرية يوميا بمجرد تسجيل الدخول والتنزيل وإعادة تنزيل الألعاب والتطبيقات

يطرح متجرAppGallery، أحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، باستمرار مجموعة من العروض الحصرية في إطار برنامج الولاء من متجر AppGallery الذي يصحب مستخدمي المتجر في رحلة فريدة ومحفزة تنطوي على مكافآت قيمة يمكنهم استردادها على شكل قسائم ومزايا حصرية طوال العام.

وفي إطار هذا البرنامج المتوافر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر والعراق والبحرين وقطر وعمان وجنوب أفريقيا، يتمكن المستخدمون من كسب مكافآت مجزية من خلال جمع نقاط الولاء وترقية حساباتهم في برنامج الولاء من خلال الاشتراك، وتنزيل التطبيقات، وإجراء عمليات شراء داخل التطبيقات والألعاب وغيرها الكثير، مما يعود عليهم بمزايا ذات قيمة أكبر مقابل جمع نقاط ولاء أكثر.

كيفية عمل برنامج الولاء من متجر AppGallery



بإمكان المستخدمين الاستمتاع برحلة رائعة ومجزية على متجرAppGallery في كل نقطة اتصال وتعامل، وذلك بدءا من تسجيل الدخول إلى المتجر، وكل عملية شراء يجرونها داخل التطبيق أو اللعبة. كما تتيح هذه الرحلة للمستخدمين جمع نقاط الولاء واستردادها مقابل مزايا ومكافآت مذهلة يمكنهم اختيارها من ضمن قائمة التطبيقات والألعاب الأحدث من نوعها والأكثر رواجا والتي تتماشى مع أذواقهم وميولهم وأسلوب حياتهم.



وبإمكان المستخدمين الحصول على مزايا مختلفة من خلال ترقية حساباتهم في برنامج الولاء، وكسب المزيد من نقاط الولاء واستبدالها بالقسائم، والتي يستطيعون، في المقابل، استخدامها لإعادة شحن رصيدهم لشراء الألعاب والتطبيقات.

كيف يمكنني استبدال نقاط الولاء الخاصة بي مقابل القسائم؟



إن برنامج الولاء، المصمم أساسا لتمكين المستخدمين من الحصول على تجربة مثالية في كل عملية يجرونها على متجرAppGallery، يقدم مكافآت على كل معاملة يتم إجراؤها في سوق التطبيقات. كما يحظى المستخدمون بإمكانية كسب ما يصل إلى 3 نقاط ولاء أسبوعيا بكل بساطة، وذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى المتجر، وتنزيل التطبيقات والألعاب. وبمقدور المستخدمين الأوفياء الذين لديهم حسابات من المستوى المتقدم على المتجر كسب نقاط بشكل تصاعدي كلما قاموا بإجراء عمليات شراء أكثر على متجرAppGallery، بحيث يمكنهم استبدالها بالعملة المحلية للدولة التي يختارونها: على سبيل المثال، بالنسبة للمستخدمين من المستوى 12 في الكويت، قد تصل قيمة القسيمة إلى 433.5 دينار كويتي في الأسبوع.

وبالإضافة إلى ذلك، في حال وصل إجمالي المدفوعات الأسبوعية إلى حد معين، سيكسب المستخدمون نقاطا إضافية. على سبيل المثال، مقابل كل 30 دينار كويتي و150 دينارا كويتيا و300 دينار كويتي، سيكسب المستخدمون 10 و100 و300 نقطة إضافية وفقا لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المزايا تختلف من دولة إلى أخرى، وسيتم تحديثها أسبوعيا وفقا لمستوى الحساب الحالي للمستخدم، وستكون كل نقطة ولاء صالحة لمدة 6 أشهر بعد كسبها.

تسري صلاحية هذه المزايا لمدة 7 أيام، إلا أنه بمجرد استبدالها بالقسائم، سيكون بمقدور المستخدمين الاحتفاظ بها لمدة تصل لغاية 30 يوما. ولاستخدام القسيمة، بإمكان المستخدمين الذهاب إلى قسم المكافآت في برنامج الولاء واختيار «استخدام القسائم» (Use Coupons)، ومن ثم ستظهر قائمة من الخيارات المخصصة لتحديد المكافآت التي يرغبون بها.

نتيجة لذلك، يضمن برنامج الولاء للمستخدمين الأعضاء والنشطين، فرصة الاستفادة من أفضل المزايا المتوافرة في متجر AppGallery، والتي تتخطى نطاق توقعاتهم من خلال منحهم مكافآت استثنائية تقديرا لهم على ولائهم.