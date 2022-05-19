«الوطني» في المقدمة بودائع بلغت 18.31 مليار دينار و«بيتك» ثانياً بـ 15.79 ملياراً

علاء مجيد



كشفت النتائج المالية المجمعة لقطاع البنوك المحلية عن فترة الربع الأول من العام الحالي 2022 ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة بلغت 6.3% لتبلغ 62.33 مليار دينار مقارنة بـ 58.61 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021، أي بزيادة تبلغ نحو 3.91 مليارات دينار، فيما ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك خلال فترة الربع الأول من 2022 بنسبة 10.44% على أساس سنوي، حيث بلغت 60.77 مليار دينار مقارنة بـ 55 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من 2021 أي بزيادة قدرها 5.75 مليارات دينار.



وتفصيليا أظهرت البيانات ان بنك الكويت الوطني جاء في المرتبة الأولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 18.31 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية تبلغ 7.44% مقارنة بـ 17.04 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021.



وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 15.79 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 3.14% مقارنة بـ 15.31 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.



فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 5.5 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 5.02% مقارنة بـ 5.24 مليارات دينار في الفترة المقارنة نفسها من عام 2021. وجاء بنك برقان في المركز الرابع بمقدار 4.42 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 6.82% مقارنة بـ 4.14 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021. كما جاء بنك الخليج في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.26 مليارات دينار وبنسبة نمو 1.85% مقارنة بـ 4.18 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



كما جاء البنك الأهلي الكويتي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.06 مليارات دينار وبارتفاع سنوي بلغ 29.23% مقارنة بـ 3.15 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



وفي المرتبة السابعة جاء البنك الأهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.21 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 2.07% مقارنة بـ 3.14 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021، وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.52 مليار دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 11.96% مقارنة بـ 2.25 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2021.



وفي المرتبة التاسعة جاء بنك KIB بحجم ودائع عملاء بلغت 2.15 مليار دينار وبنسبة زيادة سنوية بلغت 24.15% مقارنة بـ 1.73 مليار دينار، وأخيرا جاء البنك التجاري الكويتي بحجم ودائع بلغ 2.11 مليار دينار.



وعلى مستوى قروض وسلفيات البنوك المحلية أظهرت البيانات أن بنك الكويت الوطني جاء في المرتبة الأولى بقروض وسلفيات بلغت 20 مليار دينار خلال الربع الأول من 2022، وبنسبة نمو 12.33% مقارنة بـ 17.85 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2021، وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 11.85 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 9.04% مقارنة بـ 10.87 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2021.



وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.67 مليارات دينار وبنسبة نمو 14.87% مقارنة بـ 4.94 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2021. وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 4.56 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 7.91% مقارنة بـ 4.23 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2021. بينما حل بنك برقان في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.32 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 1.61% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2021 البالغة 4.26 مليارات دينار.