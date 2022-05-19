عبدالكريم احمد



أيدت محكمة الاستئناف حكم الجنايات بالحبس المؤبد لقاتل صديقه في منطقة الوفرة بالإضافة إلى سنتين عن التعاطي.

وتتلخص التفاصيل في قيام المتهم بقتل صديقه بعد خلاف بينهما وضرب رأسه مما أدى إلى وفاته، بيد أنه قدم بلاغا إلى وزارة الداخلية ووضع سيجارة مخدرات في يد المجني عليه لإيهام جهات التحقيق بأن وفاته كانت تحت تأثير التعاطي.

وقد أكد محامي ورثة المجني عليه د.فيصل عيال على ثبوت الاتهام بكل عناصره في حق المتهم خلال مرافعته وتأكيده على توافر أركان الجريمة وما أتاه المتهم من أفعال مادية لطمس معالم جريمته.