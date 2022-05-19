محمد الجلاهمة



أمر وكيل قطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي بإحالة وافد آسيوي، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبطه متلبسا بترويج الهيروين على متن «سيكل».



وقال مصدر أمني إن إحدى دوريات أمن الأحمدي اشتبهت في سائق دراجة نارية «سيكل»، والذي بمجرد أن شاهد الدورية بدا عليه الارتباك، وعليه تم توقيفه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 16 لفافة، واعترف الوافد بأنه يتاجر في المخدرات «ديلفري» بتوصيلها إلى سكن الزبائن وأنه يستغل السيكل لهذا الغرض.



من جهة أخرى، ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على وافد مصري في منطقة المهبولة عقب معلومات عن اتجاره في المخدرات، وقد عثر بحوزته على كيلو من مخدر الشبو وكيلو من مخدر الكيميكال ونصف كيلو حشيش.

هذا وأحيل المتهمان الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.