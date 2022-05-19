عبدالله قنيص



لفظ طالب مصري في المرحلة المتوسطة أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى مبارك بعد ساعة من نقله إلى العلاج إثر تعرضه للدهس مقابل مدرسته في منطقة السالمية.



وقال مصدر امني إن الطالب، وهو من مواليد 2007، خلال عبوره طريقا مؤديا إلى مدرسته جاءت مركبة تقودها مواطنة من مواليد 1989 ودهسته ليتم نقله إلى العلاج لكنه أسلم روحه إلى خالقها.

وسجلت قضية دهس ووفاة، وتمت إحالة المواطنة إلى المخفر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



هذا وأثارت وفاة الطالب أولياء الأمور والأهالي الذين ناشدوا وزارة الأشغال العامة العمل والتوجيه والإيعاز لإنشاء جسر مشاة أو عمل مطبات على جهتي الطريق الموازي للبوليفارد ومبنى إدارة منطقة حولي التعليمية.



ولفتوا إلى أهمية سلامة الطلاب الذين يدرسون في المنطقة وإنقاذا لأرواحهم من أخطار الطرق.