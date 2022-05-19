

قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي اقتراحا بتحويل شارع فهد السالم إلى معلم سياحي.



وقال في اقتراحه انه حرصا على المحافظة على بعض المناطق التي تتميز بتاريخ منذ بداية النهضة العمرانية في الكويت والتي كانت وما زالت معلما سياحيا وتجاريا.



لذا أقترح: تحويل شارع فهد السالم إلى معلم سياحي يشمل المقاهي والمطاعم والفنادق والحدائق وساحة للمعارض وساحة رياضية ومحلات تجارية ومسرحا ثقافيا مع تحديد مسار للدراجات الهوائية مع منع دخول السيارات حتى يكون معلما سياحيا ومتنفسا وامتدادا للمرافق السياحية المحيطة مع الحفاظ على المباني التاريخية الموجودة ومراعاة تحويل الشارع إلى شارع بديل، وذلك منعا للازدحام والاختناقات المرورية.