محمد راتب



أكد مرشح الدائرة التاسعة للمجلس البلدي خالد وسمي العازمي، أن دور المجلس البلدي لا يقل أهمية عن مجلس الأمة في خدمة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم ضمن مسؤوليات محددة ورسم للسياسات ووضع الخطط واعتماد تقارير المشروعات العمرانية والبيئية والصحية وغيرها.



جاء ذلك خلال دعوة العشاء التي نظمها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بحضور نواب حاليين وسابقين وفهد فلاح بن جامع ممثل شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع، مشيرا إلى أن التجمع وسام على صدري، وتاج على رأسي، من أبناء قبيلتي والدائرة وأعاهدكم وأعاهد الله على تبني القضايا المحورية كالقضية الإسكانية التي طال انتظار حلها، في ظل تبديد شبابنا لمدخراتهم بسبب الإيجارات، وبطء عملية التخصيص والإنجاز والتوزيع وطول طوابير الانتظار، إضافة إلى البيروقراطية والروتين في تحرير الأراضي.



وأضاف العازمي أنه سيكمل مسيرة إخوانه الأعضاء، مشيدا بما قاموا به من دور فعال في تحريك قطار المشاريع الإسكانية والتنموية في الدولة، والمحافظة على الصحة العامة والسلامة البيئية، داعيا إلى وضع حلول جذرية للمشكلات البيئية الناجمة عن حرائق الإطارات والنفايات والمخلفات الطبية والتي تسبب تلوثا كبيرا.



بدوره، حث النائب حمدان العازمي الحضور على التواجد خلال الانتخابات والتصويت، وحث الآخرين على الحضور، مشيرا إلى أهمية مشاركة النساء والإدلاء بأصواتهن وتأثير ذلك في النتائج، موضحا أن دعم المرشح خالد الوسمي وناصر الجدعان يصب في مصلحة البلد والمواطنين، وهذه منافسة شريفة بين أبناء الوطن الواحد.