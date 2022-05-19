بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والى دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية التي شهدها البلد الشقيق، متمنيا سموه لهما موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والى دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية التي شهدتها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنيا سموه لهما وافر الصحة وتمام العافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.



في سياق آخر، احتفل في قصر بيان بتسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير سعيد شعيب موسى سفيرا لجمهورية تنزانيا المتحدة والسفيرة استر توردا سفيرة لجمهورية هنغاريا والسفير يونس عبدالكريم سفيرا لجمهورية مالاوي، وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.



حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.