بشرى شعبان



كشف مصدر خاص بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ«الأنباء»، عن أن الهيئة ممثلة في إدارة مركز السلامة المهنية عن اطلاق ورشة عمل لفرق تفتيش عمل الظهيرة في الأماكن المكشوفة لوضع خطة عمل متكاملة للفريق التفتيش على العمالة في الأماكن المكشوفة تنفيذا لقرار حظر العمل وقت من الساعة 11 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا من أول يونيو إلى نهاية أغسطس من كل عام، على ان يقوم الفريق منذ اليوم الأول بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيا في كل المحافظات، مشيرا الى انه سيتم تفعيل خاصية تواصل للإبلاغ عن أي مخالفة للقرار عبر مواقع الهيئة الالكترونية او عبر التواصل على خدمة الواتساب لكل الفرق بالمحافظة، وسيتم الاعلان عن الأرقام بداية يونيو المقبل.