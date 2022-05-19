شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالمملكة العربية السعودية (الرياض) في الفترة بين 16 و18 مايو 2022.



وتمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها مشروع دليل المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدى إمكانية انضمام مجلس التعاون كمنظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).