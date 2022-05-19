بيروت ـ عامر زين الدين



أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في برقية بعثها الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط «الالتزام باستعادة السيطرة على مصيرنا كأمة وحياتنا كمواطنين، وهذه نقطة انطلاق لعصر فرنسي وأوروبي ودولي جديد وفقا لقيمنا المتمثلة في التطور».



كما توجه الى جنبلاط: «يمكنكم الاعتماد علي لمواصلة تطوير العلاقات الوطيدة التي تجمع الشعبين الفرنسي واللبناني، واللذين يرتبط مصيرهما بشكل مستمر من خلال أواصر التاريخ والعقل والروح والثقافة».



في هذه الأثناء كان جنبلاط يرسم خريطة المرحلة المقبلة بعد الانتخابات اللبنانية وانتصار حزبه، مؤكدا انه «لا معنى للمواكب والمهرجانات ولا معنى لكلام التخوين من أية جهة ولا معنى لمحاولات الإلغاء بأي شكل من الأشكال. لقد صمدنا ونجحنا وشكرا لكل من صوت معنا دون استثناء، المهم هو برنامج الإصلاح بدءا من الكهرباء إلى الكابيتال كونترول وغيرها من القطاعات مرورا بقانون انتخابي جديد».