يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد المنتخب القطري مساء اليوم في المباراة التحضيرية الأولى في معسكره بالدوحة، والذي يستعد من خلاله لمنافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، كما سيخوض مباراته الثانية أيضا مع المنتخب القطري غدا على أن ينهي المعسكر التدريبي ويعود للبلاد الأحد المقبل.



وكان اتحاد اليد قد اتخذ قرارا بمشاركة منتخب الشباب بالدورة مدعما ببعض لاعبين المنتخب الأول تفعيلا لخطة إعداد مدروسة وضعت من قبل الجهازين الإداري والفني لبناء منتخب جديد شاب قادر على تلبية طموحات اليد الكويتية في المنافسات الخارجية المختلفة وإعداد منتخب الشباب للبطولة الآسيوية المقبلة في البحرين 16 يوليو.



هذا، وأكد رئيس الوفد وأمين السر المساعد ومدير عام الأجهزة الإدارية والفنية في اتحاد اليد عبدالله الذياب أن المعسكر يسير حسب الخطة المرسومة، كما أن قائمة اللاعبين تخلو من الإصابات المؤثرة، مشيدا بالتزام اللاعبين بالتوجيهات الفنية والإدارية والطبية، وقال: «نتطلع للاستفادة من المباريات الودية قبل الدخول في منافسات الخليجية».