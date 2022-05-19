أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عن ثمار حملتها الخاصة بتنفيذ مشروع إفطار الصائم للعام 1443 هجرية - 2022م داخل الكويت وخارجها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الحميد الدوسري أن تراحم الخيرية نفذت مشروع إفطار الصائم داخل الكويت وفي العديد من دول العالم، بواقع 191,657ألف مستفيد.. فيما استفاد من مشروع السلال الرمضانية 5,305 فرد وأسرة متعففة.

وأشار الدوسري إلى أن مشروع إفطار الصائم يستمد أهميته من دلالته الرمزية كونه من مظاهر وحدة الأمة والتضامن والتكافل بين أبنائها.

ونوه الدوسري إلى قيام الجمعية بتنفيذ مشروع زكاة الفطر والتي استفاد منه 16,090 محتاجاً، فيما قامت الجمعية بتوزيع كسوة العيد على 1840 طفلاً ما بين محتاج ويتيم.

مشيداً بدور المحسنين الكرام الذين ساندوا المشروع وقدموا تبرعاتهم طعمةً للفقراء والمحتاجين في الدول الأفريقية والآسيوية والعربية، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذه النفقات في موازين حسنات أهل الخير وأن يديم على الأمة نعم التكافل والتراحم والأخوة.

كما أكد الدوسري استمرار الجمعية في تقديم يد العون والمساعدة للفقراء والمتضررين وذوي الحاجة عبر مشاريعها الخيرية المتنوعة.