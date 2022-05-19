قالت شرطة لندن إنه قد تم إصدار أكثر من 126 غرامة بسبب فضيحة "بارتي جيت" المتعلقة بإقامة حفلات مخالفة لقواعد مكافحة تفشي مرض "كوفيد 19-" والتي أقيمت في "داونينج ستريت" أثناء فترة فرض الإغلاق.

وجاء ذلك في الوقت الذي أنهت فيه شرطة لندن تحقيقها رفيع المستوى تورط فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

وقد تم، أو سيتم، تغريم الأفراد الذين لم تحدد شرطة العاصمة هوياتهم، على خلفية الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة البريطانية خلال الفترة ما بين أيار/مايو من عام 2020 ونيسان/أبريل من عام .2021

وقالت الشرطة إن بعض الأشخاص تلقوا أكثر من غرامة واحدة.

ورفض متحدث باسم "داونينج ستريت" التعليق على الفور.