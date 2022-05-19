منحت جامعة نيويورك المغنية وكاتبة الأغنيات المشهورة تايلور سويفت الدكتوراه الفخرية قبل أن تلقي كلمة طمأنت فيها الخريجين الجدد على أن "كل شيء سيكون على ما يرام" مستلهمة روح أغنيتها الحديثة التي حققت نجاحا كبيرا (شيك إت أوف).

وحثت سويفت (32 عاما) الطلبة على الاستغلال الأمثل للخيارات المتاحة أمامهم وقالت "الحياة يمكن أن تكون ثقيلة خاصة إذا حاولت أن تحملها كلها دفعة واحدة... كل الضغائن وآخر أخبار الحبيب السابق... يمكنك أن تختار ما الذي يتسع له وقتك وحياتك".

وأضافت سويفت "لدي بعض الأخبار الجيدة.. الأمر يعود بالكامل لكم. ولدي بعض الأخبار المروعة.. الأمر يعود بالكامل لكم".

وارتدت سويفت الرداء الجامعي بنفسجي اللون وقبعة التخرج السوداء الشهيرة أثناء حضورها حفل التخرج في استاد اليانكي.

وأشادت النجمة بقدرات الخريجين على تجاوز التحدي الذي واجههم في حضور دروسهم في الكلية خلال الجائحة وقالت "لا تخجلوا أبدا من المحاولة.. السهولة خرافة".