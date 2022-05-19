جهر المخرج الروسي المقيم في المنفي كيريل سيريبنيكوف بمعارضته الحرب في أوكرانيا بعد العرض الأول العالمي لفيلمه (تشايكوفسكيز وايف) "زوجة تشايكوفسكي" في مهرجان كان السينمائي. وقال بالروسية "لا للحرب"، بينما لاقى إشادة كبيرة على فيلمه الذي تعود أحداثه بالمشاهدين إلى القرن التاسع عشر، وهو الفيلم الوحيد لمخرج روسي.

ومنع منظمو المهرجان الوفود الروسية الرسمية من المشاركة في أكبر حدث سينمائي عالمي، ودعوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء كلمة في حفل الافتتاح على الهواء مباشرة من كييف، حيث حث صناعة السينما على عدم الصمت إزاء الصراع.

وفيلم سيريبنيكوف ضمن 21 فيلماً تتنافس على جائزة السعفة الذهبية المرموقة، ويسلط الضوء على الزواج المدمر للملحن الروسي بيوتر تشايكوفسكي من امرأة شابة.

ويتتبع تحول أنطونينا، التي تجسدها ألينا ميخائيلوفا، من خطيبة ورعة وحازمة إلى زوجة مرفوضة في زواج مشؤوم.