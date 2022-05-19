يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد، الذي ينعقد في القاهرة، بعد غد /السبت/، بعنوان "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم /الخميس/، أنه من المقرر أن تلقي رئيسة النواب البحريني كلمة في بداية أعمال المؤتمر، فيما يلقي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى كلمة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ضمن مداخلات رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، على أن يختتم المؤتمر ببيان ختامي حول آخر المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وأوضاع المقدسات الإسلامية والمسيحية.