تراجع سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية، وهي السندات القياسية بعد الطلب القوي على طرح السندات العشرينية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين من تأثيرات التضخم المرتفع على الاقتصاد الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على السندات العشرية تراجع أمس قبل يوم من إعلان نتيجة الاكتتاب في طرح السندات العشرينية، في ظل التراجع القوي لأسعار الأسهم الأمريكية الذي تقوده أسهم الشركات العاملة في القطاعات الاستهلاكية، حيث انخفض سهم شركة تارجت كورب بأكثر من 20% بسبب توقعات الأرباح وارتفاع النفقات.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية الأطول مدى من 10 إلى 30 عاما بعشر نقاط أساس على الأقل، حيث تراجع العائد على السندات العشرية بمقدار 11 نقطة أساس، إلى 88ر2% بعد وصوله إلى 3% في وقت سابق.

يأتي ذلك في حين باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدتها 20 عاما بقيمة 17 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 290ر3% وهو ما يقل عن سعر العائد قبل المزايدة وكان 292ر3% وهو ما يشير إلى أن الطلب على السندات كان قويا.