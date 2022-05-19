آلاء خليفة

ثمن رئيس لجنة مراقبة انتخابات المجلس البلدي وعضو مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد الصقر الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لانتخابات المجلس البلدي.

وقال الصقر في تصريح له إن الجمعية قامت بزيارة لمقر إدارة شؤون الانتخابات والتقت بمديرها العقيد حقوقي د.أحمد الهاجري والذي قام بعرض عن آخر الاستعدادات للادارة للانتخابات وتوفير كل متطلبات يوم الاقتراع، وشاهدنا بشكل مباشر الجهود المستمرة من إعداد القيود وكذلك تجهز الصناديق بكامل متطلباتها وكذلك الاستعدادات المبذولة لوكلاء المرشحين ومناديبهم داخل أماكن الاقتراع.

وثمن جهود الإدارة ممثلة بمديرها الذي رحب بزيارة الجمعية، معربا عن تمسك الوزارة بمبدأ الشفافية بكل ما تقوم به من جهود تنظيمية للعملية الانتخابية.