لطالما كانت أفلام الكائنات الفضائية والفضاء الخارجي أحجية يتنافس العلماء على تجميع قطعها واحدة تلو الأخرى، وعالما كبيرا ومخيفا يقبع داخل مخيلة الناس، ويختلف سكانه وأشكال حياتهم باختلاف مدى جرأة تلك المخيلة وقدرتها على اختلاق العديد من السيناريوهات المحتملة لوجود كائنات حية أخرى غيرنا، وهو الأمر الذي مازال حتى الآن يعده البعض مغامرة شيقة وممتعة، فالعلم لم يقدم حتى الآن دليلا على وجود كائنات غير البشر، فلماذا لا نتخيل إذا كان العكس صحيحا؟ وإلى أي مدى ستأخذنا عقولنا إذا تخيلنا أننا استيقظنا يوما ما لنجد «كائنات فضائية» تجوب الشوارع حولنا؟



ولأن الخيال هو اللعبة المفضلة للسينما، فإن الكائنات الفضائية ظهرت في الأفلام منذ بدايات السينما، ومع الوقت استمرت في اكتساب معجبين من كل حدب وصوب حتى أصبحت جزءا مهما من أفلام الخيال العلمي، ومجرد الإعلان عن فيلم جديد يدور حول الفضائيين يخلق حالة من الترقب لدى المشاهدين تستمر حتى لحظة صدوره.



كان الفيلم الفرنسي القصير «رحلة إلى القمر ـ A Trip to the Moon» الذي صدر عام 1902 للمخرج «جورج ميلياس» والمستوحى من رواية «من الأرض إلى القمر» للكاتب جول فيرن هو بداية ظهور الكائنات الفضائية في الأفلام، حيث مجموعة من علماء الفلك يذهبون في رحلة لاستكشاف القمر ليقابلوا هناك مجموعة من «السيلينيت» وهم سكان القمر، وينجحوا في الرجوع إلى كوكب الأرض وبحوزتهم أسير منهم.



تبع الفيلم الفرنسي أفلام الفضاء والكائنات الفضائية بمعدل على الأقل فيلم كل عام، فنجد فيلم «رسالة من المريخ» عام 1913، وفيلم «امرأة في القمر» عام 1929، وفيلم «رحلة فلاش غوردن إلى المريخ» عام 1938 وفيلم «مغامرات بارون مونشاوسن» عام 1943، ولكن منذ بداية الخمسينيات، وحتى يومنا هذا، يتم إنتاج أكثر من فيلم من ذلك النوع في العام الواحد، الأمر الذي يصل إلى أكثر من خمسة أفلام في نفس العام، ونجحت معظم تلك الأفلام في خلق حالة مجتمعية شديدة الخصوصية قد لا تتكرر مع أي أفلام أخرى، مثل السلسلة الشهيرة «حرب النجوم»، وجميع أفلام شركة «مارفل» التي تنجح كل مرة في حصد إيرادات لا ينافسها فيها أي فيلم آخر.