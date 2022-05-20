78.6 مليار دولار خسائر بورصات الخليج بنهاية الأسبوع

شريف حمدي



شهدت تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية إقبالا شرائيا خلال الأسبوع الحالي، حيث تجاوزت قيمة الملكيات في الـ10 بنوك 3 مليارات دينار، تصدرها بنك الكويت الوطني بقيمة 1.7 مليار دينار.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 18 مايو الجاري، ارتفعت نسب ملكيات الأجانب في 5 بنوك هي الوطني، والمتحد، وبرقان، والأهلي، إضافة إلى بنك وربة، فيما خفضوا ملكياتهم في بيتك، وبوبيان، والخليج، والدولي (KIB) واستقرت الملكيات في البنك التجاري الكويتي.



وتفصيليا ارتفعت ملكيات الأجانب في البنك الوطني بنسبة 0.03% بنسبة اجمالية 22.60% بقيمة 1.749 مليون دينار، وارتفعت في برقان بنسبة 0.01% بنسبة اجمالي 2.55% بقيمة 23.5 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك المتحد بنسبة 0.01% بإجمالي 0.42% بقيمة 3.2 ملايين دينار، كما ارتفعت في الاهلي بـ0.04% لتصل إلى 0.50% بقيمة 2.8 مليون دينار، إضافة إلى وربة بـ0.01% بنسبة اجمالية 4% بقيمة 21.7 مليون دينار.



فيما انخفضت ملكية الاجانب في بيتك بنسبة 0.03% ليصل الاجمالي إلى 11.08% بقيمة 946.5 مليون دينار، كما انخفضت في بوبيان بنسبة 0.04% لتصل النسبة الاجمالية إلى 5.50% بقيمة 155.3 مليون دينار، وانخفضت في بنك الخليج بنسبة 0.12% بنسبة اجمالية 13.25% بقيمة 156.5 مليون دينار، كما تراجعت في بنك والدولي KIB بنسبة 0.06% لتصل النسبة الاجمالية الى 6.8% بقيمة 18.8 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار.



وعلى مستوى اداء بورصة الكويت خلال الأسبوع، فالتذبذب اللافت بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة اخرى كان السمة البارزة لتعاملات الأسبوع، وذلك على وقع عمليات بيع واسطة النطاق استهلت بها البورصة تعاملات الأسبوع في إطار موجة تصحيح شملت كافة أسواق المنطقة تزامنا مع تراجع اسواق المال العالمية.



وبحلول منتصف الأسبوع وتحديدا بدءا من جلسة الثلاثاء بدأ السوق يتجه للمكاسب بشكل كبير، واستمر الزخم الشرائي لكثير من الاسهم خاصة القيادية بالسوق الأول ليستمر النشاط الايجابي للبورصة الكويتية في جلسة الأربعاء، ثم ما لبثت ان عادت للانخفاض مجددا في جلسة امس الختامية لتداولات الأسبوع.



ورغم صعوبة التوقعات لأداء بورصة الكويت خلال الجلسات المقبلة، إلا ان العديد من عوامل الدفع في الاتجاه الصاعد متوافرة لدى سوق الأسهم الكويتي، وابرزها، استمرار افصاحات الربع الأول والتي تأتي محملة بنمو أرباح، إضافة إلى استمرار ارتفاع اسعار النفط الذي وصل لـ119 دولارا للبرميل.



وبلغت خسائر اسواق الخليج بنهاية الأسبوع 78.6 مليار دولار مقارنة مع 125.1 مليارا الاسبوع الذي سبقه، وتصدر الخسائر بنهاية الاسبوع السوق السعودي بـ88.1 مليار دولار، تلاه السوق القطري بـ7.4 مليارات دولار، ثم سوق دبي بـ1.9 مليار دولار، تلاه سوق الكويت بـ0.8 مليار دولار، ثم سوق البحرين بـ0.6 مليار دولار، وسوق مسقط بـ0.07 مليار دولار، فيما غرد خارج السرب سوق ابوظبي بمكاسب 20 مليار دولار.



ورغم ارتفاع مستوى السيولة المتدفقة للسوق، إلا ان الاجمالي تراجع بنسبة 8.5% بسبب اقتصار جلسات الأسبوع على 4 جلسات لتعطل السوق الأحد الماضي، وبلغت المحصلة الاسبوعية 389 مليون دينار بمتوسط يومي 97 مليون دينار مقابل 425 مليون دينار بمتوسط يومي 85 مليون دينار الأسبوع الماضي.



وتركزت السيولة بشكل لافت حول الأسهم القيادية خاصة بيتك الذي كان الأعلى تداولا وقيمة اغلب جلسات الاسبوع.



وشهدت أحجام التداول تراجع ايضا بنسبة 26% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة إلى 1.120 مليار سهم انخفاضا من 1.516 مليار سهم الأسبوع الماضي.



وانهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% محققا 41 نقطة خسائر ليصل إلى 8696 نقطة من 8737 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي خسائر بنسبة 0.6% بفقد 38 نقطة ليصل إلى 6041 نقطة من 6079 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بخسائر 39 نقطة ليصل إلى 7829 نقطة من 7868 نقطة.