قالت الشيخة الشاعرة د.سعاد الصباح ان قضية فلسطين ستبقى حية في القلوب الحرة التي تؤمن بأن الحق لن يضعف، وأن وجود المحتل سيظل طارئا ووقتيا مهما طال زمنه.



وكانت الشيخة د.سعاد الصباح قد قدمت تعازيها في شيرين أبوعاقلة للسفارة الفلسطينية في الكويت، وذلك بحضور مدير دار سعاد الصباح الثقافية علي المسعودي بالنيابة عن د.سعاد الصباح، حيث كان في استقباله السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب الذي أكد مكانة د.سعاد الصباح في الثقافة العربية والعمل الإنساني ووجوه الإحسان التي تقدمها، مثمنا جهودها الطويلة في مناصرة القضية الفلسطينية، وعبر عن تقديره للمبادرة التي أطلقتها الشاعرة العربية بتخصيص جائزة إعلامية تحمل اسم الفقيدة الكبيرة شيرين أبو عاقلة.



وقد كتبت د.سعاد الصباح في مدونة التعازي في السفارة ان شيرين أبوعاقلة ستظل حية في القلوب والشوارع والشجر.. مثل قضية فلسطين التي نحياها ونحيا بها جميعا.



من جهته، عبر مدير دار سعاد الصباح علي المسعودي عن سعادته بتمثيل د.سعاد الصباح لتقديم العزاء في الفقيدة شيرين أبوعاقلة، مؤكدا ان الشيخة د.سعاد الصباح ستظل ملتزمة بقضاياها الثابتة، فمنذ تأسيسها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الثمانينيات مع عدد من أهم شخصيات الفكر في الوطن العربي وهي تواصل عملها الدؤوب في نصرة الإنسان وحقه في حياة كريمة ورفضها كل أشكال الجور والظلم والاحتلال، وقدم المسعودي شكره للسفير وأركان السفارة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديرهم الكبير للشيخة د. سعاد الصباح، وبادرتهم في فتح باب العزاء في الفقيدة التي تفاعل معها الشعب الكويتي الذي أثبت دائما انه شعب مناصر لقضايا أمته ويأتي دائما في طليعة الشعوب العربية الملتزمة بالقضايا الإسلامية الوطنية الكبرى.



في السياق ذاته، استقبل سفير فلسطين رامي طهبوب في مقر السفارة الشيخة فادية السعد رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، وذلك لتقديم التعازي باستشهاد الاعلامية شيرين أبوعاقلة.



وقد اعربت الشيخة فادية سعد العبدالله عن خالص تعازيها للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والشعب الفلسطيني وأسرة الشهيدة الغالية، وقالت «فلسطين المباركة عليك السلام، انت للعرب وستبقي للعرب، هنيئا للشهداء الأحياء على الدوام، شيرين اغتالوكي لقول الحق وعلى طريق الحق والحق لا يموت».