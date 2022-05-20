أطلقت شركة لولو هايبر، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، حملتها الترويجية بعنوان «عروض الصيف الخاصة» في حفل رسمي أقيم في فرع الشركة في الري بتاريخ 19 الجاري.



وأعلنت الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت عن هذا العرض بحضور تجمع بحضور تجمع مختار من مدوني الموضة عبر الإنترنت والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.



بدأ العرض الترويجي الذي سيستمر حتى 24 مايو مع إطلاق الكتيب الترويجي «عروض الصيف الخاصة 2022» الذي يستعرض بالتفصيل العروض المتوافرة أثناء فترة العرض الترويجي.



يتضمن العرض الترويجي «عروض الصيف الخاصة 2022» أحدث مجموعات الأزياء الصيفية للرجال والنساء والأطفال ويشمل ذلك تشكيلة مختارة من ماركات الأزياء الرائدة مثل كورتيجياني وديباكرز وإيتن وجون لويس وماركو دونيتلي وريو وتوم سميث وغيرها.



وبالإضافة إلى الملابس الصيفية المميزة، تتوافر أيضا مجموعة كبيرة من المنتجات بأسعار مذهلة، بما في ذلك الأحذية وحقائب اليد النسائية التي تساعد في إضفاء لمسة عصرية على الموضة هذا الصيف.