انطلقت فعاليات معرض «العطور والساعات وأدوات التجميل» 2022 الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف بمشاركة أكثر من 240 شركة محلية وإقليمية ووكلاء لأكبر الماركات العالمية ويستمر حتى 4 يونيو القادم في صالات E/d/C/B/A. وصرحت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان المعرض يعد من المعارض السنوية التي تحرص الشركة على احتضانه، حيث يقدم كل ماهو جديد في عالم العطور والساعات ومستحضرات التجميل ويستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومن خلاله يتم أيضا إطلاق أحدث الموديلات. وقالت إن المعرض المتخصص ضم العديد من العلامات التجارية الفاخرة في مجال العطور والمنتجات العطرية والطيب والساعات، فضلا عن تواجد العديد من الخبراء من قبل الشركات المشاركة لاعطاء جميع المعلومات لمنتجاتهم والتعرف عليها بطريقة عصرية وحديثة.



وذكرت الدهيم أن المعرض سيشهد إطلاق منتجات حصرية لبعض الشركات المشاركة في هذا الملتقى، وستتم إتاحة فرصة التجربة للجمهور والزوار للتعرف على تركيب المنتجات العطرية الخاصة، بالاضافة إلى تقديم العروض والخصومات الحصرية الخاصة بهم.



وأشارت الدهيم إلى حرص شركة معرض الكويت الدولي على حصر الشركات المشاركة في ملتقى واحد يجمعهم لتسهيل الزوار الحصول وشراء احتياجاتهم من المنتجات تحت سقف واحد، مؤكدة على قدرة الشركة بموقعها في أرض المعارض بمشرف توفير للعارضين جميع الخدمات التي تحقق لهم منصة وبيئة فاعلة لإبراز المنتجات للزوار.



ولفتت إلى أن نجاح المعارض السابقة أعطتنا دفعة لتنظيم نسخ من المعارض بطريقة حصرية تلائم جميع المشاركين والزوار من خلال التنظيم وتسهيل عملية الدخول والخروج، فضلا عن النقاط الأمنية المتواجدة لحفظ الأمن والسلامة، مبينة أيضا ان المعرض يركز بصورة خاصة على العطور الفرنسية والعربية والشرقية ودهون العود والبخور والساعات بأنواعها ومستحضرات ومنتجات التجميل ترضى كافة الأذواق وبمختلف المراحل العمرية.



وثمنت الدهيم جهود جميع الشركات الراعية والمشاركة في هذا المعرض حيث ضمت رعاية العديد منها: الجزيرة للعطور وسراي وقصة واطياب الشيخ وأطياب الخزامى وعتيج والصابري عود وعنفر وأساطير وعبدالصمد القرشي وكريولان وسرايا الصابون والرصاصي واطياب المرشود وريحة هلي ومعالم وجنيد للعطور ووتواق وكنوز الطيب وميستوريوز ويافا ونقوة للبخور والطارش للعطور ومولير وايفيلين وايام واطياب هند وازهار للعطور.



وتوقعت أن يشهد المعرض اقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من العطور والبخور والطيب والساعات، فضلا عن اغتنام الفرصة بزيارة المعرض للاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق وعروض جاذبة مميزة تلبي مختلف احتياجاتهم الاستهلاكية من العطور والطيب ومستحضرات التجميل والساعات.