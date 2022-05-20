أطلقت قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امس اشتباكات عنيفة في مدن بينها: فرسان بوسط إيران حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفي شهركرد وهفشجان استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق محتجين.



وشوهد المحتجون في مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون في مقطع فيديو: «لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معا».



ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن قاسم رضائي المسؤول الكبير في الشرطة تحذيره امس من أنه «لن يكون هناك تهاون مع التجمعات غير القانونية وستتم مواجهتها».



وحرق متظاهرون صور المرشد الأعلى علي خامنئي وهم يهتفون: «لا نريد حكم رجال الدين»، وطالبوا بعودة رضا بهلوي، النجل المنفي لشاه إيران المعزول.



وكان رضا بهلوي قد دعا في رسالة مصورة عبر حسابه على تويتر إلى الوحدة بين الإيرانيين «من أجل إيران حرة»، وعبر عن مواساته لأسر «من قتلوا خلال الاضطرابات».