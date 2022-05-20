بعض الأنواع تراجع سعرها بنسبة تراوحت بين 28 و33% مؤخراً

باهي أحمد

تشهد أسعار السجائر في السوق المحلي انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث هبطت أسعارها بنسبة تتراوح بين 28 إلى 33% لبعض الأصناف المشهورة، والأكثر تداولا بين المدخنين.

ووفقا لمصادر معنية في قطاع تجارة التبغ ومستلزماته في الكويت، فإن أجهزة التسخين والتبخير الإلكتروني بدأت تشعل المنافسة محليا، خصوصا مع انتشار أجهزة الاستخدام الواحد وأسعارها المقاربة لأسعار السجائر التقليدية وهو ما رفع المنافسة.

وقدرت المصادر أن أجهزة التبخير الإلكتروني ذات الاستخدام الواحد، استقطبت عددا ملحوظا من أعداد المدخنين للسجائر التقليدية خلال الأشهر الماضية.