اتفقت جمعية المهندسين وقوة الإطفاء العام على التعاون في اعتماد الجهاز الفني ـ الهندسي لمقاولي الإطفاء وجهات الفحص الفني وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى القوة.



جاء ذلك في مذكرة تفاهم للتعاون بينهما تم توقيعها بمقر القوة من قبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ورئيس الجمعية م.فيصل العتل بحضور كل من أمين السر م.فهد العتيبي ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد.



واتفق الجانبان من خلال المذكرة على التعاون في مجال تدريب ودعم تطوير الكادر الهندسي لدى الإطفاء العام وتنظيم وعقد الاختبارات المطلوبة لاعتماد مهندسي الإطفاء، والعمل معا على مراجعة كود اشتراطات الوقاية والإطفاء العام وتطويره.



وشدد الجانبان على ضرورة التعاون لإتمام الربط الإلكتروني بينهما وإتاحة المجال لقوة الإطفاء بالاستعلام عن المهندسين المتقدمين لاعتمادهم لدى الهيئة، كما اتفق على التعاون في مجال توعية المواطنين والمقيمين بشأن تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق في مختلف المواقع.