ناصر أبوبكر: أكبر مجزرة في تاريخ الصحافيين كانت ضد الصحافيين الفلسطينيين



القاهرة ـ هناء السيد



أعرب الأمين العام لجمعيه الصحافيين الزميل دهيران ابا الخيل عن ادانته واستنكاره لاغتيال الاعلامية شيرين أبو عاقلة والاعتداء على موكب تشييع جثمانها.



وقال أبا الخيل، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في اجتماع الاتحاد العام للصحافيين العرب الذي عقد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد وحضور اعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين يونس مجاهد ونقيب الصحافيين بفلسطين ناصر ابوبكر ورؤساء نقابات الصحف العربية والخليجية، ان شيرين أبو عاقلة انتصرت على الاحتلال في كل لحظة سواء أثناء قيامها بعملها أو عقب استشهادها برصاصات الغدر وفي لحظاتها الأخيرة أثناء مواراتها الثرى.



وأشار إلى هذا الزخم الدولي الذي تشهده قضيه شيرين يعيد القضية والحق الفلسطيني لصدارة الأحداث، مؤكدا موقف الكويت الثابت والداعم القضية والحق الفلسطيني.



وثمن أبا الخيل الدور الذي يقوم به اتحاد الصحافيين العرب وكذلك الاتحاد الدولي والتصدي لحركات طمس القضية بل اللجوء لمحاكمة الجناة وردع الاعتداءات المستمرة على الصحافيين.



وأكد ان الاتحاد العام للصحافيين العرب في اجتماعه برئاسة مؤيد اللامي حريص على المشاركة ومتابعة كل التحقيقات الدولية في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة في فلسطين المحتلة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.



وقرر اتحاد الصحافيين العرب إعداد تقرير لتوثيق جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة والتي اعترف بها القتلة من الجيش الإسرائيلي، والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب واتحاد الكتاب العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التحقيق والحفاظ على الزخم الإعلامي حولها. وقرر الاتحاد مخاطبة السلطة الفلسطينية والتـنـسـيـق مـع نـقـابـة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحافيين لمتابعة التحقيقات والمشاركة في لجان التحقيق ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة مباشرة التحقيق في القضية.



كما قرر إرسال وفد إلى رام الله لتأكيد التضامن مع الشهيدة والزملاء الصحافيين، كما أكد الاتحاد على مواقفه الثابتة برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.



وأعلن رئيس اتحاد الصحافيين الأفارقة الصادق الرزيقي، أننا نتخذ من اجتماع اتحاد الصحفيين العرب منبرا دوليا من أجل دعم قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.



واضاف الرزيقي: علينا أن نتحرك جميعا من أجل محاسبة قتلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة حسابا رادعا، وحتى يكونوا عبرة، ولمنع الاعتداءات المتكررة على الصحافيين.



وأكد الرزيقي أن موقف اتحاد الصحافيين الأفارقة ثابت دائما بخصوص رفض الفصل العنصري أو قتل الصحافيين أو اختطافه



بدوره، قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر ابوبكر، أنه منذ عام 2013 حتى الآن وقعت 7000 جريمة اعتداء واستهداف للصحافيين في فلسطين، وهذه الأرقام موثقة بنقابة الصحافيين الفلسطينيين.



وأكد أبو بكر، أن الصحافيين في فلسطين يعانون كثيرا، فهناك صحافيون تم اعدامهم وقتلهم في قطاع غزة، وآخرون فقدوا أعينهم واطرافهم اثناء تغطيتهم للأحداث.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين يونس مجاهد ان الاتحاد أصدر بيانات واضحة تندد بجريمة مقتل الصحافية شيرين ابو عاقلة أثناء قيامها بعملها. واضاف أننا نطالب بتحقيق شفاف، ونطلب اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة واللازمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وذكر خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، أن هناك زخما اعلاميا وعالميا بسبب مقتل الصحافية شيرين ابو عاقلة أثناء قيامها بعملها.



وأكد ميري أن مقتل ابو عاقلة جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه يجب محاسبة المجرمين عن جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.