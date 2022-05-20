أسامة دياب



بحضور مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان عبدالله ثنيان الغانم، أقام سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار، حفل استقبال لمنتسبي برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج الخاص بالصندوق الكويتي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الإسبانية المشاركة في البرنامج، وذلك بمقر السفارة مساء أمس الأول. وفي تصريح له على هامش الحفل، قال مدير عام الصندوق مروان عبدالله ثنيان الغانم إن برنامج تأهيل المهندسين والمعماريين يحظى باهتمام محلي كبير نظرا لكونه يصب في إطار دعم جهود التنمية البشرية في الكويت، ويسعى البرنامج منذ إطلاقه إلى إكساب المشاركين فيه مهارات احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه التخصصات المهمة وخاصة في القطاع الخاص الكويتي، كما يسعى إلى المساهمة في جهود الحكومة في مجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.



والجدير بالذكر أن عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه في 2004 حتى سبتمبر 2021 بلغ حوالي 789 متدربا ومتدربه.



من جهته، أشاد السفير الإسباني بالعلاقات الثنائية الدائمة والتعاون الوثيق مع الصندوق الكويتي للتنمية، مضيفا أن مبادرة تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج تعتبر مثالا للتبادل الجيد بين المهنيين في كلا البلدين، وينظر إليه كمساهمة فعالة في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مجال تنمية رأس المال البشري.



وذكر أن التقييم العام للبرنامج لكلا الجانبين كان مرضيا جدا على مستوى التدريب، وأن نجاح المبادرة يمثل فرصة لتشجيع الشركات الإسبانية الأخرى الى الانضمام الى البرنامج التدريبي، مشير الى انه من المتوقع أن يكون البرنامج علامة فارقة في تعزيز علاقة أوثق وأعمق بين الشركات الإسبانية والصندوق في المستقبل.



وشاركت 10 شركات إسبانية في البرنامج منذ إطلاقه، معظمهم من الشركات الكبرى في مجال الهندسة والبناء والعمارة، بمعدل 10 متدربين في كل عام.