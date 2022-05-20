أسامة أبو السعود



توجه رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي أقامها مجلس الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اليوبيل الماسي باكتمال خمسة وسبعين عاما على إنشاء مجلس الدولة.



وألقى المستشار بن ناجي كلمة تطرقت إلى العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر وخاصة في المجال القضائي عموما وبين مجلس الدولة والقضاء الإداري بالكويت، مشيدا بالدور الكبير لمجلس الدولة المصري وقضاته الأجلاء ودورهم الإيجابي واثرهم العميق في مجال تطوير القضاء الإداري بالكويت مع زملائهم في القضاء الكويتي.



وقام المستشار بن ناجي بإهداء درع تذكارية إلى رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد محمود حسام الدين بمناسبة الاحتفالية باليوبيل الماسي لمجلس الدولة المصري.



كما قام رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية المستشار بولس فهمي بتكريم المستشار محمد بن ناجي في مقر المحكمة الدستورية وتبادل الطرفان الحديث حول العلاقات الثنائية المتجذرة بين المحكمتين.



وتأتي زيارة المستشار بن ناجي تلبية لدعوة رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد محمود حسام الدين حيث ضمت الاحتفالية حضور رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية على مستوى العالم العربي وأوروبا وأقيمت بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.