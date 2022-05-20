محمد الجلاهمة



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من يوم امس الأول عن إحباط الإدارة العامة للجمارك ضخ كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وتم الإعلان عن تفاصيل الضبطية امس بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد، تم الإعلان عن ضبط 517 ألف حبة و75 كيلو بودرة لاريكا قدمت من الصين عبر 18 طردا بريديا واردا من الصين.



وقال الفهد في تصريح صحافي إن فطنة ويقظة رجال إدارة جمارك الشحن الجوي منعت دخول 5 طرود تحوي الأقراص و3 أخرى تحوي البودرة، مشيرا إلى أنه يجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة من يقف وراء جلبها.



وأوضح الفهد أن الطرود حوت ملصقات للعقار، حيث كان المهربون يخططون لتعبئة كمية البودرة المضبوطة بأقراص فارغة ووضعها بعلب كرتونية تحمل هذه الملصقات، مفيدا بأنها تكفي لتعبئة نحو مليون قرص بخلاف الأقراص المضبوطة.



وكشف أن رجال إدارة جمارك الشحن الجوي رصدوا هذه الضبطية قبيل العيد وتتبعوها إلى أن وصلت إلى البلاد، حيث تم تحويل عينة منها إلى إدارة الأدلة الجنائية التي أكدت أنها تحوي المادة المخدرة المشار إليها، فتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتقدم الفهد بالشكر لرجال إدارة جمارك الشحن الجوي ومديرها مطلق العنزي، على جهودهم وتفانيهم بالعمل وحرصهم على أمن البلاد وحفظ شبابه من تفشي آفة المخدرات، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأدلة الجنائية وإدارة مكافحة المخدرات على تعاونها غير المحدود بسبيل حفظ البلاد وأبنائه من هذه الآفة.