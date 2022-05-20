سعود عبدالعزيز



لقي وافد آسيوي مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة هربت من موقع الحادث، فيما توقف قائد مركبة أخرى أعاد دهس الوافد على طريق العبدلي، وسجلت قضية دهس ووفاة، وتم تكليف المباحث بضبط المتهم الأول في واقعة الدهس والوفاة.



من جهة أخرى، أصيب وافدان أحدهما إصابته بسيطة إثر سقوطهما اثناء العمل في مبنى قيد الإنشاء في العبدلي.



على صعيد آخر، أحال الأمن العام وافدا آسيويا ضبط في حالة سكر، حيث قام بالوقوف على الدائري الرابع معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.



هذا، وتم ضبط الوافد من قبل إحدى دوريات أمن الفروانية مقابل الرقعي.