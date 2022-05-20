اختتمت الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس الموافق 19/5/2022 الدورة التدريبية للتوعية عن الكشف النووي والإشعاعي، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17/5/2022، برعاية منظمة الجمارك العالمية، وذلك في مسرح الإدارة العامة للجمارك بالشويخ- منطقة 3.



وقد حاضر في الدورة كل من: مدير البرنامج الأمني في منظمة الجمارك جيمس مالكوم، وخبير معاون بمنظمة الجمارك العالمية منال أبو شقرا، قادمين من بروكسل، والمستشار الإقليمي لإدارة الأمن النووي الوطني الأميركي هوغو جيرمن، قادماً من المكسيك، بتنسيق وتعاون مراقب التخطيط ودراسة المشاريع التقنية الحديثة بإدارة المشاريع- الإدارة العامة للجمارك م.صلاح إلياس.

من جانبه، قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد سليمان عبدالعزيز الفهد، في ختام الدورة بتكريم المحاضرين فيها، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للجمارك تهدف من خلال هذه الدورة ومثيلاتها إلى زيادة الوعي العام لموظفي ومفتشي الجمارك بكافة قطاعاتها، وجعلهم على اطلاع دائم بكل المستجدات في هذا المجال.

وتعدُّ هذه الدورة هي الأولى من نوعها في العالم كونها تُقام للمفتشين الجمركيين بالاتصال المباشر معهم، حيث قامت منظمة الجمارك العالمية بإقامة دورتين سابقتين لهذه الدورة وذلك عن طريق «الأونلاين».