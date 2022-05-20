الشارقة - «الأنباء»- يوسف غانم

أكد المشاركون في مؤتمر «الموزعين الدولي» الذي نظمته «هيئة الشارقة للكتاب»، في مقرها، على مدى يومين، أن المؤتمر شكل فرصة أتاحتها الشارقة لتبادل الخبرات والتجارب بين الموزعين، وجسدت اهتمام الإمارة بدعم صناعة الكتاب وتوزيعه، وتمكين العاملين في هذا القطاع من استلهام التجارب والقصص الناجحة لمؤسسات التوزيع والمكتبات التي تغلبت على العوائق، ورسخت أساليب جديدة ومبتكرة في توزيع الكتاب، وساعدت في الحفاظ على صلات مستمرة مع جمهور القراء.



وشهد ختام المؤتمر، الذي انعقد على هامش «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الـ 13، حضور رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري الذي حرص على ضمان سير أعمال المؤتمر وتقديم كل ما من شأنه نجاح جدول أعماله.



وشهد اليوم الثاني والأخير نشاطا كبيرا، حيث استعرضت الجلسة ما قبل الأخيرة التي أدارتها إيما هاوس، تجارب موزعين للكتب من كل من الهند واستونيا والإمارات وماليزيا.



وتحت عنوان «متاجر الكتب: نماذج أعمال جديدة»، ناقش ثلاثة متحدثين دور التنوع في الخدمات التي يقدمها متجر الكتب في تعزيز المبيعات، والحلول والتحديات التي يواجهها بائعو الكتب، إلى جانب أهمية خدمة «الطباعة عند الطلب»، وتوجه متاجر بيع الكتب نحو تجاوز فكرة بيع الكتب بالشكل التقليدي، والانتقال إلى مستوى جديد من خلال إضافة مقاهي وتقديم منتجات أخرى إلى جانب الكتب.



وأول المتحدثين كانت آنجي آهي، من متجر أبولو، في إستونيا، التي أكدت أن المتجر اعتمد على جذب القراء من خلال «نادي أبولو»، الذي بدأ كمكتبة في منتصف المدينة، ليتوسع لـ 18 مكتبة، تتبعها دور سينما وشراكات جعلت من مكتباته أماكن للترفيه، بهدف جعل الكتب خلال فترة الجائحة أكثر قربا من الناس، من خلال توسيع مفهوم المكتبة وابتكار آليات جديدة.



بدوره، تحدث أكشايا روتاراي، من الهند، حول تجربته الملهمة في بيع وعرض الكتب عبر شاحنة، ولفت إلى أن بعض بائعي الكتب لا يحصلون على أي ربح مقابل عملهم، وشرح كيف بدأ رحلة بيع الكتب عبر الشاحنة برفقة أحد زملائه، وكيف قاموا بتغطية 20 مدينة هندية ضمن مساحات شاسعة تتخللها قرى وغابات ومجتمعات لم تكن الكتب ضمن أولوياتهم.



وقال: «قبل الجائحة كنا نطلب من الأشخاص الانضمام إلينا لقراءة الكتب وأن يمضوا معنا بعض الوقت للقراءة، وأحضرنا الكتب للناس إلى الشوارع، ثم اشترينا شاحنة أكبر، وركزنا على التنوع وقمنا بالتعاون مع 79 مؤسسة حول العالم، بهدف نشر القراءة».



كما تحدث في الجلسة كيث ثونغ، رئيس اتحاد موزعي الكتب الماليزيين، الذي أشاد بتوفير الشارقة من خلال هذا المؤتمر فرصة لاجتماع الموزعين، واللقاء بالملهمين أصحاب التجارب الناجحة في هذا المجال، وعرض تجربته في ماليزيا، موضحا أهمية التعاون مع كل من مؤسسات التعليم الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق شراكات ناجحة في مجال توزيع الكتب، وضرب مثالا بشراكة تجمع المؤسسة التي يمثلها بالمكتبة الوطنية في ماليزيا وبوزارة الشؤون الاجتماعية.



أسرار بيع الكتب



أما المتحدثة الأخيرة في آخر جلسات المؤتمر فقدمها سايمون ليتل وود، وهي موزعة الكتب نانا لورينغيل من بافاريا، التي تطرقت إلى أسرار بيع الكتب، وبينت أن من يعملون في هذه المهنة حول العالم لديهم نفس الأسئلة ونفس التحديات، مؤكدة إمكانية تدريس توزيع الكتب، وأشارت إلى مدرسة تعليم موزعي الكتاب التي تأسست عام 1993 في إيطاليا، كجزء من مؤسسة ناجحة تتبعها 12 دار نشر وعدد من المكتبات التي تمثل سلسلة مستقلة، ولديها 30 بائع كتب من المؤهلين المحترفين، وتعمل على تنظيم مؤتمر يجمع 600 شخص يعملون في بيع وتوزيع الكتب، فيما يشارك 1000 شخص في دراسة توزيع الكتب افتراضيا من 29 بلدا، يتعلمون هذه الحرفة على يد خبراء لديهم تجارب في الاتصال مع المجتمعات، ويقدمون أفكارا لتطوير عمل بائعي الكتب ومنحهم الثقة بمهنتهم.