أمير زكي



قال مصدر أمني مطلع إن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف لمركز النويصيب الحدودي ومخفر النويصيب صباح امس ودون إخطار مسبق للقيادات الأمنية هي بداية سلسلة من الجولات الميدانية بصدد تنفيذها منفردا في غضون الفترة المقبلة وبشكل مفاجئ، مؤكدا أن الزيارات ستشمل عددا كبيرا من القطاعات الخدمية، وذلك للوقوف على تعامل القيادات والضباط والمدنيين مع المواطنين والمقيمين.

وشدد المصدر على أن الشيخ أحمد النواف سيستمع وبشكل مباشر للمراجعين في تلك القطاعات الأمنية بحيث تصل إليه الصورة كاملة حول مستوى تقديم الخدمات وأي معوقات تواجههم، لافتا الى أن أي تقصير سوف يلمسه الشيخ أحمد النواف سيتخذ بشأنه إجراءات حاسمة مع التركيز أيضا على مكافأة المجدين ضمــن استراتيجيــة «الداخلية».

وقال المصدر: من الضروري أن تقدم قطاعات «الداخلية» خدماتها دون أي عراقيل والالتزام بالقانون، وأن تكون مكاتب القياديين مفتوحة بحيث لا تكون هناك حواجز بين المواطن والمقيم والقيادات المسؤولة.