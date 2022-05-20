زكي عثمان

فاز عبدالله الشاهين بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة خلفاً للشيخ أحمد اليوسف.

وحصل الشاهين الذي بات الرئيس ال12 للاتحاد على 11 صوتاً من أصل 12 في الجمعية العمومية التي عقدت بحضور 13 عضوا بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي وفواز الحساوي عشية الانتخابات.



وينص النظام الأساسي على إلزامية حصول الفائز على «النصف زائد واحد» من أصوات الجمعية العمومية، علماً أن الصوت الوحيد الذي لم يصب في خانته يعود إلى ممثل النادي العربي الذي انسحب من عملية التصويت على منصب الرئيس فيما غاب من البداية عن حضور العمومية ناديا القادسية والفحيحيل.



وفي اولى كلماته عقب انتخابه شكر الشاهين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على ثقتهم، داعيا لفتح صفحة جديدة عنوانها روح التعاون والتكاتف والتلاحم ولتكون مصلحة الكرة الكويتية فوق أي اعتبارات اخرى.

وخلال الانتخابات فاز أيضا أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً فيما لم يحصل منافسهم الوحيد مرشح القادسية عبد الحميد الشطي على اي صوت.



كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتاً، فيما ذهب المقعد النسائي بالتزكية إلى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتاً.



ومن أبرز مهمات الاتحاد الجديد العمل على إعادة منتخب الكويت للعب الأدوار الأولى على المستويات كافة وتحسين المسابقات المحلية والانتقال باللعبة من الهواية إلى الاحتراف أسوة بالدول المجاورة.