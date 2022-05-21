ثامر السليم

في تمام الثامنة صباحا، فتحت المدارس المخصصة لانتخابات المجلس البلدي أبوابها لاستقبال الناخبين، ومنها ثانوية العصماء بنت الحارث في منطقة النزهة في الدائرة الثالثة التي تضم لجنين رئيسية وفرعية، وقد سجلت اللحظات الأولى لافتتاح مراكز الاقتراع حضورا مقبولا نوعا ما من قبل الناخبين الذين تفاوتت أعمارهم بين كبار السن والشباب رغم موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس اللجنة الأصلية في ثانوية العصماء بنت الحارث في منطقة النزهة في الدائرة الثالثة المستشار عويد الثويمر ان الانتخابات دائما تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي الساعة الثامنة مساء، وهذه الفترة ليست فترة نهاية فمتى تواجد ناخبين في المدرسة ستستمر العملية الانتخابية لآخر ناخب يدلي بصوته في داخل المدرسة، مشيرا الى ان الدائرة الانتخابية الثالثة تضمن دائرة اصلية ودائرة فرعية ويبلغ عدد الناخبين 1103 ناخبين يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع وبلغ عدد المقترعين بأول نص ساعة تقريبا 12 ناخبا.

وأشار في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان التعاون دائما مثمر ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والاخوة في الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة وهناك تعاون في ادارة العملية الانتخابية وكل انتخابات تكون العملية سلسة، داعيا الناخبين الى الحضور المبكر للإدلاء بأصواتهم والمساهمة في تطوير البلد وانجاح المجلس البلدي الذي له دور كبير في المجتمع.