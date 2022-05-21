تقدم مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات المجلس البلدي ناصر الجدعان، بالشكر لجميع الناخبين متمنيا من الجميع الحضور والإدلاء بصوته لما للمجلس البلدي من أهمية في تطور البلد ومستقبلها.



وأكد الجدعان ل "الأنباء"، أن المنافسة اليوم بين المرشحين لأجل خدمة الكويت وفق اختصاصات المجلس البلدي.



ومن جانبه قال المستشار خالد العثمان في الدائرة الخامسة: العملية الانتخابية بدأت تمام الساعة ٨ صباحا ونتوقع تزايد الاقبال خلال فترة بعد الظهر، مشيرا إلى ان الاقتراع يسير بكل سلاسة وهناك تعاون كبير بين المواطنين ورجال الداخلية ووزارة العدل.





