ثامر السليم

قال رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة المأمون الابتدائية في منطقة كيفان بالدائرة الثالثة المستشار مهلهل الخالد، إنه تم البدء في عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ، مشيرا الى ان هذه المدرسة تضمن الرئيسية اصلية واربع لجان، وتشاركنا اليوم في العملية الانتخابية دفعة جديدة من وكيلات النيابة لأول مرة .

وأشار في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان هناك تعاون من قبل الجميع فيما يخص العملية الانتخابية بالإضافة الى حسن التنظيم والترتيب من كافة الجهات سواء من الداخلية والعدل والتربية خصوصا مع الأجواء، مؤكدا اننا نسعى الى تذليل كافة الصعوبات امام المقترعين وحريصين على عدم انتظارهم في ظل هذه الأجواء الحارة والمليئة بالغبار حيث وفرنا وجود منصتين لتسهيل عملية الاقتراع.