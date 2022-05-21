كشفت دراسة سيبرانية روسية جديدة أن أكثر من 90% من تطبيقات الإنترنت معرضة للهجمات الإلكترونية، موضحة أنه تم تسريب بيانات لأكثر من 91% من التطبيقات على شبكة الإنترنت.

ووفقا للدراسة - التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر "بوزيتف هاك دايز" حول أمان الحاسبات والإنترنت، الذي يعقد كل عام في موسكو - "كان لدى المحتالين إمكانية شن هجمات على مستخدمي 98% من تطبيقات الإنترنت قيد الدراسة، وتم الكشف عن الوصول غير المصرح به وتسريب بيانات ما بين 84% و91% من التطبيقات".

وأشارت الدراسة السيبرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إلى "وجود تهديدات الوصول لمعلومات المستخدمين غير المصرح به في 84% من التطبيقات قيد الدراسة، فيما يمكن للقراصنة الإلكترونيين الوصول إلى محتويات وبرامج 72% من التطبيقات، والتي من المفترض أن تكون معلومات غير متاحة للجميع، مثل ملفات تعريف المستخدمين وأيضا إمكانية تغيير فترة التجربة المجانية للتطبيقات".

وذكرت الدراسة الروسية أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى انتشار البرمجيات الخبيثة أو سرقة البيانات باستخدام أساليب هندسية.. وتم اكتشاف نقاط ضعف عالية المخاطر في التطبيقات الإلكترونية للقطاع الصناعي.

وتشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف تطبيقات قطاع تكنولوجيا المعلومات تتمتع بمستوى منخفض من الحماية أيضا.

وشكلت تطبيقات الإنترنت ذات الثغرات الأمنية عالية الخطورة 66% من عدد التطبيقات خلال عام 2020، و62% خلال عام 2021.