أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة قلقة بشأن وضع كوفيد19- في كوريا الشمالية، ومستعدة لتقديم المساعدة لبيونجيانج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، للصحفيين، إن الرئيس جو بايدن يعتزم أن يناقش الوضع في لقاء اليوم السبت في سول مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة حساسة تجاه الوضع الخطير الذي تتعامل معه كوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة أوضحت أنها مستعدة للدخول في محادثات بدون شروط مسبقة.

وتابع المسؤول إن الولايات المتحدة تأمل أن تسمح البلاد بأقصى حد من الدعم في وقت يشهد أزمة حادة.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن حالة الطوارئ وحشد القوات قبل تفشي ما تصفه الدولة بوباء "خبيث" أو حمى ، ولكن لا يوجد علامات على أن نظامه طلب المساعدة من العالم الخارجي أو سوف يقدم على ذلك.

وتجنبت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية استخدام كلمة "كوفيد" حيث أنه من المرجح أن كوريا الشمالية ليس لديها ما يكفي من معدات الاختبار لتأكيد الحالات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي في كوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تقريبا، ارتفع إلى أكثر من 46ر2 مليون حالة، تعافى منهم 76ر1 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 692 ألفا و480 شخصا.