أعلن منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن عن نتائج غير معتادة خلال الدور نصف النهائي الثاني، بعد أيام من الحفل الختامي الكبير في مدينة تورين الإيطالية.

وقال اتحاد البث الأوروبي، وهو تحالف لخدمات البث العامة التي تنظم المسابقة، في بيان "لم يسبق من قبل حدوث خطأ في تصويت لجنة التحكيم بهذا المقدار".

وأضاف اتحاد البث الأوروبي أنه يبدو أن تحليلا لتصويت لجنة التحكيم من أذربيجان وجورجيا ومونتينيجرو وبولندا ورومانيا وسان مارينو يشير إلى أنهم قد يكونوا قد منحوا نقاطا لبعضهم البعض.

ولم يقل الاتحاد ما إذا كان هناك عواقب سوف تواجهها تلك الدول وإذا ما حدث هذا فما هي طبيعتها. وقال ناطق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) ، إن المسألة حاليا قيد المناقشة في إحدى لجان يوروفيجن.

ولا يمكن لأعضاء لجنة التحكيم المحليين في يوروفيجن، أي الموسيقيين المحترفين، التصويت لبلدانهم. وبحسب اتحاد البث الأوروبي، كان جليا من النتائج أن أربعة من أعضاء لجنة التحكيم الستة وهم من أذربيجان وجورجيا ورومانيا وسان مارينو، قاموا بتصنيف خمسة من البلدان الأخرى في المراتب الخمسة الأولى.

وأدرجت مونتينيجرو الدول الخمس الأخرى في الست مراتب الأولى وأدرجتهم بولندا في السبع مراتب الأولى. وبالتالي يعتبر التصويت مخالفا لأن دول التحكيم الأخرى صنفت خمسة من تلك الدول الستة أقل من المرتبة السابعة.

كانت أوكرانيا قد فازت بجائزة مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في مدينة تورينو الإيطالية متفوقة على 24 منافسا آخرين من جميع أنحاء أوروبا. ونالت الأغنية الأوكرانية الفائزة "ستيفانيا" من أداء فرقة "أوركسترا كالوش" استحسان المتابعين.