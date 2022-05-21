أصدرت محكمة في نيجيريا حكما بالإعدام بحق مواطن دنماركي بعد إدانته بقتل زوجته وابنته (3 أعوام).

ووجدت محكمة في مدينة لاجوس أن الادعاء العام قدم أدلة كافية لإدانة الرجل.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا.

وتم اثبات ارتكاب الرجل لجريمتي القتل باستخدام فحوص الطب الشرعي بعد الوفاة لجثتي المرأة والطفلة والحمص النووي فضلا عن شهادة شهود، حسبما ذكرت قناة "تي في سي" الإخبارية.

كما كانت هناك شهادة أن الرجل الدنماركي ارتكب أعمال عنف منزلي ضد زوجته قبل الجريمة.

ويعتقد أن الرجل قام بخنق زوجته وابنته في هجوم عنيف.