علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر أبريل الماضي ليصل إلى 12.76 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 4.24% وبزيادة قدرها 519 مليون دينار خلال شهر مقارنة بـ 12.24 مليار دينار في شهر مارس الماضي.



وأظهرت الأرقام أن الاحتياطيات السائلة، تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل من دون احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.9 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.76 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 133.66 مليون دينار.



وبلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أبريل الماضي نحو 2.26 مليار دينار بارتفاع قدره 171 مليون دينار وبزيادة نسبتها 8.2% عن شهر مارس الماضي البالغ 2.09 مليار دينار، مقسمة إلى 2.23 مليار دينار تشكل مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بـ 30.79 مليون دينار.



وارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر ابريل لتصل الى 1.276 مليار دينار مقارنة بـ 1.229 مليار دينار في مارس الماضي، كما ارتفعت فئة 10 دنانير بمقدار 72.53 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية ابريل الى 734.02 مليون دينار مقارنة بـ 661.49 مليون دينار في مارس الماضي، وزادت أيضا فئة 5 دنانير بقيمة 32.23 مليون دينار، حيث بلغت بنهاية ابريل الماضي 131.15 مليون دينار في مقارنة بـ 98.92 مليون دينار في مارس الماضي.



وزادت فئة الواحد دينار بقيمة 15.21 مليون دينار حيث بلغت بنهاية ابريل الماضي 61.77 مليون دينار مقارنة بـ46.56 مليون دينار في مارس الماضي، كما ارتفعت فئة النصف دينار بقيمة 1.85 مليون دينار حيث بلغت 14.70 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 12.85 مليون دينار في مارس الماضي، وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار بقيمة 1.79 مليون دينار، حيث بلغت بنهاية ابريل الماضي 12.27 مليون دينار مقارنة بـ 10.48 ملايين دينار في مارس الماضي.



وحافظت المسكوكات خلال ابريل على مستويات مارس الماضي، حيث بلغت قيمتها 30.79 مليون دينار، حيث حافظت فئة 100 فلس على مستوى 13.9 مليون دينار، وكذلك حافظت فئة 50 فلسا على مستوى 9.73 ملايين دينار.