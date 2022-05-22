أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»، عن أن الكويت حدثت استراتيجية صناعة الكيماويات لعام 2040، والتي شددت على ضرورة النمو في المنتجات البتروكيماوية الأساسية والوصول إلى ما لا يقل عن 14.5 مليون طن سنويا من اجمالي منتجات شركة صناعة الكيماويات البترولية الأساسية حتى عام 2040، وذلك لتعزيز مكانة الكويت عالميا.



وذكر أن الكويت تهدف كذلك الى النمو في صناعة البتروكيماويات المتخصصة ذات التكنولوجيا المتقدمة والمردود الاقتصادي العالي من خلال الدخول في شراكات مع شريك عالمي في هذا المجال والوصول إلى ما لا يقل عن 102 مليون طن، 15% منها تصنع داخل الكويت بحلول 2040.



هذا، وتمتلك الكويت مكانة رائدة في إنتاج بعض المنتجات البتروكيماوية على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال مصانع شركة صناعة الكيماويات البترولية ومشاركاتها الموجودة في شتى أنحاء العالم، والتي تنتج قرابة الـ 9 ملايين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.